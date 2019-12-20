Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на ледовом шоу в «Молоте»

В УДС «Молот» 3 апреля пройдет ледовой шоу «Чемпионы на льду» (0+), организатор которого – именитый российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В шоу примут участие одни из самых титулованных фигуристов планеты и действующие чемпионы. Среди них Олимпийская чемпионка Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Алена Косторная, пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Камила Валиева, Даниил Самсонов.