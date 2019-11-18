Пермский коллектив победил в RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019

Russian World Music Awards – это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. Голосование проводится с участием двенадцати членов жюри, состоящего из крупнейших специалистов в сфере народной музыки из девяти стран мира. Организаторы и учредители премии поддерживают и мотивируют тех профессиональных музыкантов, чье творчество не вписывается в современный стандарт популярной музыки, а черпает вдохновение в глубинных традициях этнической культуры России.

Участницы пермского фольклорного ансамбля «ТриголОс» впервые заявил о себе в 2015 году, однако репертуар коллектива формировался на основе экспедиционных записей участниц 1990-2010 годов. Сегодня он дополняется из опубликованных архивных источников. До победы в Russian World Music Awards коллектив «ТриголОс» становился лауреатом конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» в рамках Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР СИБИРИ» 2018 года в номинации «Ансамбль малой формы» и финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» в 2017 году.