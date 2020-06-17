В Перми стартует краудфандинговая кампания в поддержку частной филармонии «Триумф»

Из-за кризиса, с которым столкнулась концертная индустрия всего мира, под угрозой закрытия оказались многие учреждения культуры. Наиболее ощутимый урон пандемия нанесла негосударственным учреждениям. Одно из них – частная филармония «Триумф» в Перми, сотрудники которой объявили о старте краудфандинговой кампании под девизом «Триумфу – быть?». Убытки из-за вынужденного простоя «Триумфа» уже превышают миллион рублей.

Мария Зуева, директор частной филармонии «Триумф»:

– Зал, проживший более 100 лет не подвержен влиянию никаких вирусов, но без работы и людей – это просто стены. Частная филармония «Триумф» полностью независимый проект и не имеет никакой поддержки от государства. 19 мая 2020 года Триумфу исполнилось 4 года, но ситуация в мире очень сильно повлияла на работу концертной площадки. Из-за режима самоизоляции в России и запретов на проведение мероприятий зрители начали возвращать билеты на концерты и спектакли, а проект остался без средств к существованию. На данный момент сумма наших убытков составляет 1 миллион рублей, и с каждым днем эта сумма становится все больше. Концертный сезон весны пропал полностью, и у «Триумфа» не осталось запасов средств на лето, и это учитывая то, что в летний сезон концерты в закрытых залах не являются приоритетом. И мы не знаем, как долго эта ситуация продлится, поэтому просим вашей поддержки. Для того, чтобы пережить этот сложный период, нам необходима ваша поддержка.

Поддержать «Триумф», единственный в России концертный зал-трансформер с уникальной акустикой, можно на платформе Планета.

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