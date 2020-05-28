Документальный фильм о работе musicAeterna в последние дни перед локдауном выйдет в конце мая

2020 год — особенный для музыкального сообщества. Это год, когда мир отмечает 250-летний юбилей великого композитора — Людвига ван Бетховена. Вернее, собирался отметить, пока из-за угрозы распространения коронавируса не оказались закрытыми все концертные залы и большая часть государственных границ. Кульминацией юбилейных торжеств должен был стать Бетховенский фестиваль в Бонне, где musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнила бы полный цикл симфоний композитора. Эту программу оркестр должен был весной сыграть также в Вене, Люцерне, Сеуле и Токио.

До последнего момента — введения режима самоизоляции в России — оркестр и хор продолжали репетировать в своей домашней резиденции — «Доме Радио» в Санкт-Петербурге. Кадры последнего дня репетиции, на которых музыканты исполняют знаменитый финал Девятой симфонии Бетховена, стали основой фильма. В нем также приняли участие приглашенные музыканты и солисты, которые уже в те дни оказались отрезаны от оркестра.

«Plan B» — это своего рода попытка осмысления художниками нового жизненного и творческого опыта, это панорама изменившейся действительности и связанных с ней переживаний. Это размышления о себе, о близких, об энергии жизни и уязвимости, о красоте и одиночестве в уникальной ситуации замершего времени, в редкий момент тишины. Своими мыслями и чувствами делятся Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, Марина Абрамович, Саша Вальц, Хельмут Лахенманн, Ален Платель, FM Einheit, Лилия Бурдинская, Маттиас Наске, Йохен Зандинг, Теодор Курентзис.

Сергей Нурмамед, режиссер, соавтор идеи:

— Путь через центр экрана к себе в уникальный момент времени. Момент, дающий щедрую возможность задуматься о тех, кто создавал тебя Любовью. Дорога сквозь чувства миллионов, радиошум и тишину, континенты и музыку, по направлению взгляда, куда смотрят, не открывая глаз. В естественном от природы танце внутреннего спокойствия и ясного внимания, люби и будь любим. Ничего не бойся, ты — вечный.

Фильм будет опубликован на онлайн-платформе musicAeterna.org 31 мая. Сейчас на ней доступен тизер проекта.

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