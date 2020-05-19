Во вторник, 19 мая, независимая концертная площадка Перми отмечает свое четырехлетие праздничной трансляцией. Она начнется с видеопоздравлений от коллег и тех кому важен «Триумф», а продолжится показом самого первого концерта филармонии «Открытие. Триумф. Барокко». Именно этот концерт четыре года назад открывал новую страницу истории здания на Ленина, 44.
Частная филармония «Триумф» отпразднует свое четырехлетие показом онлайн-концерта
Первое отделение полностью посвящено творчеству Генри Перселла. Во втором отделении прозвучит музыка итальянских композиторов эпохи барокко: Франческо Кавалли, Клаудио Монтеверди, Арканджело Корелли, Антонио Вивальди.
Музыку исполняют артисты оркестра и хора musicAeterna, а также солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета: Иван Петров, Наталья Ляскова, Наталья Кириллова, Надежда Павлова, Элени Лидия-Стамеллоу, Зарина Абаева, Инна Прокопьева-Райс, Евгений Синицын, Александра Прозорова и другие. Режиссер концерт — Нина Воробьева, художественный руководитель — Теодор Курентзис, хормейстер — Виталий Полонский.
Мария Зуева, директор частной филармонии «Триумф»:
—Два месяца назад мы, как и вся концертная индустрия, были вынуждены уйти на перерыв. Мы не хотели терять своих зрителей и решили продолжать поддерживать с ними связь, поэтому родился проект «Домашняя филармония «Триумф», нацеленный как раз на работу в интернете. Это показы записей наших концертов на ресурсах в сети, а также онлайн-концерты из нашего зала. «Домашняя филармония» транслируется в нашей официальной группе Вконтакте и на YouTube канале, также мы теперь постепенно подключаем Facebook. В общем и целом надо сказать, что прошедшие два месяца дали нам возможность обратить внимание на те аспекты нашей работы, которые мы раньше не прорабатывали так тщательно, например, деятельность в интернете. В будущем мы планируем и дальше продолжать проект «Домашняя филармония», потому что это отличная возможность показать «Триумф» всему миру. Ну, а пока мы готовимся снова начинать деятельность. В планах как всегда много мероприятий, в частности, несостоявшийся весной приезд «Электротеатра Станиславского» с гастролями. Так же, сейчас ведутся переговоры с пианистом Антоном Батаговым, хореографом Лилией Бурдинской. Разрабатываются новые форматы концертов и планируются выставочные проекты.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.