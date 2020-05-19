Частная филармония «Триумф» отпразднует свое четырехлетие показом онлайн-концерта

Первое отделение полностью посвящено творчеству Генри Перселла. Во втором отделении прозвучит музыка итальянских композиторов эпохи барокко: Франческо Кавалли, Клаудио Монтеверди, Арканджело Корелли, Антонио Вивальди.

Музыку исполняют артисты оркестра и хора musicAeterna, а также солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета: Иван Петров, Наталья Ляскова, Наталья Кириллова, Надежда Павлова, Элени Лидия-Стамеллоу, Зарина Абаева, Инна Прокопьева-Райс, Евгений Синицын, Александра Прозорова и другие. Режиссер концерт — Нина Воробьева, художественный руководитель — Теодор Курентзис, хормейстер — Виталий Полонский.

Мария Зуева, директор частной филармонии «Триумф»:

—Два месяца назад мы, как и вся концертная индустрия, были вынуждены уйти на перерыв. Мы не хотели терять своих зрителей и решили продолжать поддерживать с ними связь, поэтому родился проект «Домашняя филармония «Триумф», нацеленный как раз на работу в интернете. Это показы записей наших концертов на ресурсах в сети, а также онлайн-концерты из нашего зала. «Домашняя филармония» транслируется в нашей официальной группе Вконтакте и на YouTube канале, также мы теперь постепенно подключаем Facebook. В общем и целом надо сказать, что прошедшие два месяца дали нам возможность обратить внимание на те аспекты нашей работы, которые мы раньше не прорабатывали так тщательно, например, деятельность в интернете. В будущем мы планируем и дальше продолжать проект «Домашняя филармония», потому что это отличная возможность показать «Триумф» всему миру. Ну, а пока мы готовимся снова начинать деятельность. В планах как всегда много мероприятий, в частности, несостоявшийся весной приезд «Электротеатра Станиславского» с гастролями. Так же, сейчас ведутся переговоры с пианистом Антоном Батаговым, хореографом Лилией Бурдинской. Разрабатываются новые форматы концертов и планируются выставочные проекты.