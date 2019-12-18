В Перми покажут прямую трансляцию концерта musicAeterna Four из Петербурга

В Католическом Храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 21 декабря в прямом эфире из Санкт-Петербурга покажут концерт ROSARIUM (6+) коллектива musicAeterna Four. Организаторы концерта отмечают: «Это очень важно для коллектива, это как символ того что мы не теряем и не хотим терять связь с городом Пермь, в этот вечер мы хотим ощутить, сквозь расстояния, вашу поддержку и любовь».

Специально для концерта в католическом храме в Перми будет смонтирован большой проекционный экран и высококачественная акустическая система, способная передать все тонкости вокального исполнения и уникальной акустики петербургского храма.