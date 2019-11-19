В Горьковской библиотеке пройдут Дни немецкого кино

В программе запланированы показы детских фильмов по рассказам шведского писателя Свена Нурдквиста «Петтерссон и Финдус» и по роману Эрика Кестнера «Эмиль и детективы», драма про неудачливого журналиста по одноименному роману Даниэля Кельманна «Я и Камински», лента о дружбе и взрослении «Восточный ветер», исторический фильм о жизни и судьбе Александра фон Гумбольдта и Карла Фридриха Гаусса по роману Даниэля Кельмана «Измеряя мир», а также семейный фильм по сказочно-философской повести Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех».

Сеансы будут проходить каждые выходные, а фильмы будут транслироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Библиотеке им. А.М. Горького.