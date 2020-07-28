В Перми откроется бесплатный кинотеатр под открытым небом

Программа кинопоказов в эту пятницу, 31 июля в 20:00, откроет фильм «Война Токов» (2017 год, режиссер Альфонсо Гомез-Рейон). В субботу, 1 августа в 20:00, Пермский академический Театр-Театр представит свою концертную программу с яркими фрагментами из знаменитых спектаклей театра. В этот вечер зрителей ждут композиции из мюзиклов «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», спектакля «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе» в исполнении ведущих артистов театра. В воскресенье, 2 августа в 20:00, состоится показ советского кинофильма «Асса» (1987 год, режиссер Сергей Соловьев).

Кинопоказы будут проходить каждые выходные до 12 сентября. В программе – известные советские фильмы, детское и семейное кино, а также русские новинки кино. Так, в августе покажут ленты «Курьер» (1986 год, режиссер Карен Шахназаров), «Мэри Поппинс, до свиданья» (1984 год, режиссер Леонид Квинихидзе), «Маленькая Мисс Дулитл» (2018 год, режиссер Йоахим Масаннек), «Танки» (2018 год, режиссер Ким Дружинин), «Домовой» (2019 год, режиссер Евгений Бедарев), «Лед-2» (2020 год, режиссер Жора Крыжовников), «Холоп» (2019 год, режиссер Клим Шипенко) и другие. В субботней концертной программе примут участие Пермский академический театр оперы и балета им. П.И Чайковского, Пермский академический театр драмы Театр-Театр, Пермская краевая филармония, Пермский Губернский оркестр и другие.

На площадке будет организована фуд-зона от Petruccio, Chicken и CofeeToffee. Партнеры проекта – VERRA, Toyota, «Ашан», торгово-развлекательный комплекс «СпешиLove», «Лайтмастер».

Чтобы обеспечить комфортный и безопасный просмотр для каждого из участников, количество мест в автокинотеатре строго ограничено – площадка рассчитана на 250 машин, поэтому гостям рекомендуется приезжать чуть заранее, чтобы не попасть в пробку и гарантированно разместиться на месте.

Во время кинопросмотра необходимо соблюдать меры безопасности и правила проведения мероприятия:

1. Во время проведения мероприятия зрители должны находиться в автомобиле: не более двух пассажиров в одном автомобиле, за исключением членов одной семьи;

2. Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии не менее двух метров друг от друга в соответствии со схемой площадки и указаниями организаторов мероприятия;

3. Во время проведения мероприятия запрещено покидать автомобиль. Выходить из автомобиля можно только в случае возникновения медицинских проблем или крайней необходимости. Независимо от автомобиля, посетитель обязан соблюдать указанные требования и при возможности сразу же вернуться в свой автомобиль;

4. Во время проведения мероприятия запрещено курить, употреблять спиртные напитки;

5. Во время проведения мероприятия у автомобилей должны быть выключены фары, заглушены двигатели (включать зажигание можно в случаях крайней необходимости и на короткое время);

6. В случае необходимости зрители мероприятия могут открывать окна автомобиля при соблюдении масочного режима;

7. Запрещен пронос на территорию проведения мероприятия холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов;

8. Запрещено оказание платных услуг, а также торговля товарами;

9. Запрещена политическая агитация;

10. При возникновении чрезвычайной ситуации посетитель обязан самостоятельно покинуть место проведения мероприятия через ближайший свободный выход, либо в соответствии с указаниями организаторов мероприятия;

11. От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65-ти лет и лицам, находящимся в группе риска.

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