В Перми на один вечер откроется кинотеатр под открытым небом

Перед началом показа знаменитой ленты пермяки увидят короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов.

Кроме того, организаторы напоминают, что во время кинопросмотра необходимо соблюдать меры безопасности и правила проведения мероприятия:

Зрители должны находиться в автомобиле: не более двух пассажиров в одном авто, за исключением членов одной семьи. Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии не менее двух метров друг от друга в соответствии со схемой площадки и указаниями организаторов мероприятия. Запрещено покидать автомобиль. Выходить можно только в случае возникновения медицинских проблем или крайней необходимости. Независимо от автомобиля, посетитель обязан соблюдать указанные требования и при возможности сразу же вернуться в машину. Запрещено курить, употреблять спиртные напитки. У автомобилей должны быть выключены фары, заглушены двигатели (включать зажигание можно в случае крайней необходимости и на короткое время). В случае необходимости зрители могут открывать окна автомобиля при соблюдении масочного режима. Запрещен пронос на территорию мероприятия холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов. Запрещено оказание платных услуг, а также торговля товарами. Запрещена политическая агитация. При возникновении чрезвычайной ситуации посетитель обязан самостоятельно покинуть место проведения мероприятия через ближайший свободный выход, либо в соответствии с указаниями организаторов мероприятия. От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65-ти лет и лицам, находящимся в группе риска.

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