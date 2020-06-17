В рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» 22 июня в 20:00 в Перми на парковке перед ТЦ «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) откроется автомобильный кинотеатр под открытым небом. Зрителям бесплатно покажут ленту Сергея Бондарчука по одноименному рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека». Посетить кинотеатр на своем транспорте смогут все желающие, но необходимо пройти предварительную регистрацию.
В Перми на один вечер откроется кинотеатр под открытым небом
Перед началом показа знаменитой ленты пермяки увидят короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов.
Кроме того, организаторы напоминают, что во время кинопросмотра необходимо соблюдать меры безопасности и правила проведения мероприятия:
- Зрители должны находиться в автомобиле: не более двух пассажиров в одном авто, за исключением членов одной семьи.
- Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии не менее двух метров друг от друга в соответствии со схемой площадки и указаниями организаторов мероприятия.
- Запрещено покидать автомобиль. Выходить можно только в случае возникновения медицинских проблем или крайней необходимости. Независимо от автомобиля, посетитель обязан соблюдать указанные требования и при возможности сразу же вернуться в машину.
- Запрещено курить, употреблять спиртные напитки.
- У автомобилей должны быть выключены фары, заглушены двигатели (включать зажигание можно в случае крайней необходимости и на короткое время).
- В случае необходимости зрители могут открывать окна автомобиля при соблюдении масочного режима.
- Запрещен пронос на территорию мероприятия холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов.
- Запрещено оказание платных услуг, а также торговля товарами.
- Запрещена политическая агитация.
- При возникновении чрезвычайной ситуации посетитель обязан самостоятельно покинуть место проведения мероприятия через ближайший свободный выход, либо в соответствии с указаниями организаторов мероприятия.
- От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65-ти лет и лицам, находящимся в группе риска.
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