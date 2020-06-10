Жители Перми рассказали о своих самых заветных мечтах

Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей в непростое для всех время и создал акцию, призывающую пользователей соцсетей в разных городах России подумать о хорошем, вспомнить об отложенных планах, помечтать и вдохновиться мечтами окружающих. В флешмобе приняли участие жители 32 городов. Пермяки очень творчески подошли к флешмобу, одни говорили о том, что ждут жаркое, солнечное лето, другие хотели путешествовать и даже попасть в сказку, а породистая лысая кошка изъявила желание о шубе. Все это стало частью большого списка желаний ТНТ со всей Россией, и мы надеемся, что все они обязательно сбудутся. Принять участие во флешмобе могли все желающие, конечно, при условии наличия той самой мечты.

Тема для флешмоба, посвященного старту в эфире ТНТ сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.