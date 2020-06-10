К старту нового сериала «257 причин, чтобы жить», где главная героиня Женя Короткова составляет список своих желаний в желтом блокноте. Следуя ее примеру, телеканал ТНТ запустил флешмоб и попросил своих подписчиков запостить фото со своими самыми заветными желаниями.
Жители Перми рассказали о своих самых заветных мечтах
Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей в непростое для всех время и создал акцию, призывающую пользователей соцсетей в разных городах России подумать о хорошем, вспомнить об отложенных планах, помечтать и вдохновиться мечтами окружающих. В флешмобе приняли участие жители 32 городов. Пермяки очень творчески подошли к флешмобу, одни говорили о том, что ждут жаркое, солнечное лето, другие хотели путешествовать и даже попасть в сказку, а породистая лысая кошка изъявила желание о шубе. Все это стало частью большого списка желаний ТНТ со всей Россией, и мы надеемся, что все они обязательно сбудутся. Принять участие во флешмобе могли все желающие, конечно, при условии наличия той самой мечты.
Тема для флешмоба, посвященного старту в эфире ТНТ сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.
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Хееей, всем привет 🎉🎉🎉 Сегодня 2 июня. Наконец-то наконец-то мы дождались лета 😃🌄☀️ А что лето значит ? Правильно! Это солнышко, природа, пение птиц и ещё много много всего 😜 Но вот только дороге друзья, мы не должны забывать о режим самоизоляции😷🤒 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! Ну а пока мы находимся на изоляции, давайте строить планы, а после того как все закончится воплощать их в реальность😌 А так же, не забывайте мечтать, чаще смотрите на звёзды и загадывайте желание ✨✨ А пока что, я с вами делюсь своим желанием 💫😀 И вы тоже подхватывайте !!! Присоединяйтесь к этому челленджу, выкладывайте фотки со своими желаниями и ставьте хэштег👇 #СПИСОКЖЕЛАНИЙПЕРМИ И в скором времени все ваши желания обязательно исполнится👀✨😊 #СПИСОКЖЕЛАНИЙПЕРМИ
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Наступило лето и так хочется, чтобы друзья были ближе и вообще хотелось бы жить в сказке, надеюсь скоро самоизоляция закончится и жизнь наладится, поэтому делюсь своими желаниями и приглашаю всех поделиться желаниями и тогда они точно сбудутся 💫💫💫 #СПИСОКЖЕЛАНИЙПЕРМИ
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Между подходами закидываюсь углеводами для настроения. А что поделать, когда на самоизоляции хочется поднимать не только гирьки, но и настроение. А ещё хочется похудеть так, чтобы не приходилось вызывать мчс с просьбой достать меня из детских качелей. Хочется смотреть в зеркало и не видеть «спасательный круг». Хочется кушать то, что хочется, а потом не плакать над весами. Это мой #списокжеланийперми Ну дайте помечтать! И мечтайте тоже) участвуйте во флешмобе😉
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#СПИСОКЖЕЛАНИЙПЕРМИ Как быстро летит время... Хочется успеть ничего не упустить... В наше сложное время, которое надеюсь, скоро пройдет, семья-это самое ценное, что у нас есть, родители сейчас и кормильцы, и учителя, и доктора для своих детей. А как маме одной вырастить настоящего мужчину из сына, помочь стать ему сильным, умным, просто хорошим человеком. Как вы справляетесь? Есть советы, как стать хорошими родителями? Любви всем детям!!! С праздником!!! Хочу поделиться своим желанием в этот день!!! Приглашаю присоединится всех своих друзей, делитесь своими любыми желаниями и они обязательно сбудутся)))
«257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми, семейных и любовных проблемах.
Ну а пока наш флешмоб завершен, ищите самые интересные желания от участников по хэштегу #списокжеланийПерми. А уже сегодня смотрите сериал «257 причин, чтобы жить» в 20:30 на ТНТ и вдохновляйтесь на новые свершения!
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