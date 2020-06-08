Премьера фильма «Сердце Пармы» перенесена на 2021 год

Как сообщает кинокомпания Star Media, премьера фильма Антона Мегердичева «Сердце Пармы», по одноименному роману Алексея Иванова, перенесена на следующий год. Ранее релиз был назначен на 2020 год.

Напомним, значительная часть фильма о противостоянии Великого Московского княжества и уральской Пармы снималась в Прикамье – под Губахой. В этом месте были построены уникальные декорации – деревянный город, крепость и дома на сваях. В съемочном процессе приняли участие более сотни жителей Перми и Пермского края.

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