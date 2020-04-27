На официальном YouTube-канале Пермского Исторического парка 30 апреля в 18.00 состоится онлайн-трансляция документального фильма Сергея Лепихина «Я помню. Юнгородок» о жизни подростков, которые во время Великой Отечественной войны работали на моторостроительном заводе №19.
Пермский Исторический парк покажет фильм о жизни и работе подростков во время Великой Отечественной войны
Документальная лента основана на истории пяти героинь, которые рассказывают о тяжелой военной жизни, о быте юнгородков, а еще о маленьких радостях, о дружбе и любви. Юнгородки заменили подросткам дом и семью, стали путевкой во взрослую жизнь. Фильм посвящен памяти пермского краеведа Татьяны Ивановны Быстрых.
Премьера фильма состоялась в ноябре прошлого года.
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