Ксению Собчак «прожарят» в новогоднюю ночь

Ксения Собчак — журналистка, телеведущая, одна из самых влиятельных девушек страны, первая в России по заработкам в Instagram. Вся медийная карьера Ксении сопровождалась скандалами. После всего, что ей пришлось выслушать за один только «Дом-2», кажется, она стала непробиваема для шуток в свой адрес. Ксения Собчак — это настоящий вызов для комиков шоу «Прожарка», где жёстко высмеивают приглашённую звезду. Сама Ксения не хуже комиков «прожаривала» Анастасию Волочкову, Леру Кудрявцеву, Анфису Чехову и других звёзд в стране. Все давно знают, что за словом в карман журналистка не лезет!

Ксения Собчак: «Меня даже пугает тот факт, что у нас в стране мало людей с самоиронией. Все такие обидчивые... Я сама люблю жёстко пошутить и часто сталкивалась с тем, что люди обижаются, боятся сами пошутить в ответ, не разговаривают. Мне кажется, ты имеешь право смеяться над другими только тогда, когда готов, чтобы смеялись над тобой. Я к этому всегда открыта, я это люблю!»

Комики припомнят ей всё — от «Блондинки в шоколаде» до недавней эксцентричной свадьбы. Победитель Comedy Баттл Сергей Матросов объяснил выбор гостя на новогодний выпуск: «Когда мы выбирали, кого позвать на «Прожарку», за Ксению проголосовали 1,68%».

Участница шоу Stand Up Ирина Приходько вспомнила, с кем сравнивали журналистку в начале нулевых: «Благодаря шоу «Блондинка в шоколаде» мы узнали, как выглядела бы Пэрис Хилтон, если бы её подержали в холодильнике и разморозили».

«Прожарщик» Филипп Воронин попытался подсчитать, сколько раз героиня шоу уже была в отношениях: «Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом».

Стендап-комик Зоя Яровицына продолжила свадебную тему: «На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить».

Сюрпризом станет выступление директора ТНТ4 Гавриила Гордеева. Он передаст Ксении привет от других звёзд шоу-бизнеса: «Сергей Шнуров прислал стих. А Гуф не пришёл, но очень сильно извинялся».

Сама Ксения будет смеяться до слёз и не менее остроумно отвечать: «Вас всех возмутила моя свадьба, а могли бы поддержать – в 40 лет вышла замуж с «прицепом», это уникальный случай»

Корпоратив в новогоднюю ночь с Ксенией Собчак доступен не многим, «Прожарка Ксении Собчак» на ТНТ4 доступна всем 31 декабря в 23:00.