Пермская галерея выпустила книгу для детей о пермской деревянной скульптуре

В Пермской художественной галерее 1 февраля презентует новую книгу для детей «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и путеводителем» (6+). Авторы издания: Ксения Зубакина, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, музейный педагог, Артем Кутергин, художник, музейный педагог, Евгения Наймушина, художник, музейный педагог.

В книгу адаптировали краткую информацию по миру пермской деревянной скульптуры, задания к ним, иллюстрации, подробная карта экспедиций по сбору скульптуры и даже инструкция для начинающих резчиков. Часть книги – путеводитель – можно открепить и взять с собой в галерею для более внимательного и подробоого знакомства с экспонатами.

Книгу можно приобрести в кассе на входе в галерею в часы работы музея.