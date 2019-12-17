В Горьковке на этой неделе пройдет буккроссинг-вечеринка

Последняя в году встреча клуба «Круг чтения» пройдет 18 декабря в 18:30. В этот раз Горьковка проведет буккроссинг-вечеринку (16+). Принести можно до пяти книг, а унести можно неограниченное количество. При этом организаторы мероприятия отмечают, что в буккроссинге не может участвовать макулатура, книги должны стать настоящим новогодним подарком для незнакомцев, которые соберутся на вечеринке.

Кроме обмена книгами в программе: открытый микрофон, где можно будет зачитать любимые отрывки и рассказать, почему именно эту книгу нужно забрать, настольные игры и угощения.