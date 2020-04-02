Юные пермячки вошли в топ всероссийского фотокросса «Поколение Мира»

«Мне приятно видеть горящие глаза детей, пришедших на мастер-класс, и вдвойне приятнее наблюдать за тем, как они ищут интересные кадры, вместе придумывают необычные ракурсы и сюжеты, обсуждают готовые снимки. Творческий настрой и любопытство — это главное, что необходимо для движения вперед в таком направлении, как фотография», — отметил фотограф и преподаватель фотошколы Laboratory Алексей Суханов.

Всероссийский фотокросс «Поколение Мира» состоялся 28 сентября 2019 года и был приурочен к восьмидесятилетию с начала Второй мировой войны. В этот день сотни юных фотографов вышли с камерами на улицы своих городов с целью за 24 часа запечатлеть современный быт нашей страны со всеми уникальными особенностями и колоритом. Участники со всей страны загрузили более 2000 уникальных снимков, из которых мастера проекта «Поколение М» выбрали 100 самых лучших фотографий. Работы этих ребят будут представлены на выставке «Поколение М: Поколение МИРА». В Перми приняли участие в проекте 80 участников из 15 образовательных учреждений. Для отбора они направили почти 80 своих фото работ.

«Фотография – одно из самых популярных творческих направлений в проекте «Поколение М» в Пермском крае. В прошлом году двое школьниц из Перми и Кишерти также вошли в топ лучших спецконкурсе по фото. Сегодня мы видим большой интерес к конкурсу «Будущее время Поколения М», в рамках которого ребята пишу эссе и делают рисунки на тему будущего в самых разных сферах. Мне хотелось бы видеть в призерах и ребят из Прикамья, ведь у нас так много талантливых ребят», — отметила директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.