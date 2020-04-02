ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» подвели итоги федерального фотопроекта в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Работы двух юных пермячек вошли в топ-100 снимков и составят основу фотовыставки «Поколение М: Поколение МИРА», которая будет посвящена 75-летию Победы.
Юные пермячки вошли в топ всероссийского фотокросса «Поколение Мира»
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Журавлева Е. После премьеры
Пермскими победительницами проекта стали Елизавета Журавлева из школы № 124 и Юлия Тетенова из лицея № 4. Обе девушки рассказали, что давно интересуются фотографией. «Мой наставник — мой папа. Поэтому с самого раненого детства в руках фотоаппарат, но активно занимаюсь в этом направлении с 13 лет. Именно папа рассказал о фотокроссе, тогда я впервые узнала о таком формате, было очень интересно», — рассказала Елизавета. Ее победное фото сделано в театре оперы и балета им. П.И. Чайковского, на изображении — балерина. Название фотографии — «После премьеры».
Юлия Тетенова рассказала, что начала заниматься фотографией самостоятельно, а потом училась в фотошколе Laboratory. «О конкурсе мне рассказала учитель по русскому языку и литературе, которая знала о моем увлечении фотографией. Меня это заинтересовало, ведь на таких конкурсах я могу получить опыт и новые знания», — рассказала Юлия. Свою фотографию девушка сделала в городской библиотеке им. А.С. Пушкина и назвала «Свобода слова». «Мое поколение стремится самовыражаться и как раз идет туда, куда влечет свободный ум. Меня окружают друзья, которые следуют за своими мечтами и целями. Возможно, поэтому эта фотография выглядит так, а не иначе», — делится Юлия Тетенова.
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Тетенова Ю. Свобода слова
«Мне приятно видеть горящие глаза детей, пришедших на мастер-класс, и вдвойне приятнее наблюдать за тем, как они ищут интересные кадры, вместе придумывают необычные ракурсы и сюжеты, обсуждают готовые снимки. Творческий настрой и любопытство — это главное, что необходимо для движения вперед в таком направлении, как фотография», — отметил фотограф и преподаватель фотошколы Laboratory Алексей Суханов.
Всероссийский фотокросс «Поколение Мира» состоялся 28 сентября 2019 года и был приурочен к восьмидесятилетию с начала Второй мировой войны. В этот день сотни юных фотографов вышли с камерами на улицы своих городов с целью за 24 часа запечатлеть современный быт нашей страны со всеми уникальными особенностями и колоритом. Участники со всей страны загрузили более 2000 уникальных снимков, из которых мастера проекта «Поколение М» выбрали 100 самых лучших фотографий. Работы этих ребят будут представлены на выставке «Поколение М: Поколение МИРА». В Перми приняли участие в проекте 80 участников из 15 образовательных учреждений. Для отбора они направили почти 80 своих фото работ.
«Фотография – одно из самых популярных творческих направлений в проекте «Поколение М» в Пермском крае. В прошлом году двое школьниц из Перми и Кишерти также вошли в топ лучших спецконкурсе по фото. Сегодня мы видим большой интерес к конкурсу «Будущее время Поколения М», в рамках которого ребята пишу эссе и делают рисунки на тему будущего в самых разных сферах. Мне хотелось бы видеть в призерах и ребят из Прикамья, ведь у нас так много талантливых ребят», — отметила директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.
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