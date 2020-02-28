В Пермской арт-резиденции открывается выставка работ Юрия Шикина и Юрия Лапшина

Выставочный проект объединит скульптурные и живописные работы разных лет. Впервые будет представлена новая живописная серия работ 2019 года Юрия Лапшина, посвященная образам животных.

Юрий Лапшин, художник:

— Порой мы не можем определить причину собственных поступков и с большим трудом докапываемся до психологической первоосновы. Возникающие видения, «персонажи» представляют массу различных образов, с которыми я, как художник, продолжаю вести свой непрерывный разговор. Здесь вроде бы нужны слова, но существа, которых я нахожу в поисках беседы, оживают на моих «листах», и я начинаю слышать их голоса. Виртуальность (свобода) художника заключается в абсолютной гармонии, которая сочетает в себе опыт накопленный годами и сиюминутное настроение. Экспрессивность заключается в свободе интерпретации, в настроении, позволяющем художнику запечатлеть свой внутренний мир.

По словам Юрия Шикин, в этой выставке нет прямых отображений легенд, сказок и мифов, только эмоциональный ряд, только ощущение воспоминаний детства, как будто пробудился ото сна и странный, фантастический мир тает.

Выставка будет работать до 29 марта.

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