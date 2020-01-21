Выставку работ Василия Кандинского «Цветозвуки» покажут на «АРТ–Пермь — 2020»

Центральным проектом «АРТ–Пермь — 2020» станет выставка работ Василия Кандинского «Цветозвуки». Экспозиция гениального русского художника, основоположника абстракционизма, Василия Кандинского «Цветозвуки» — это подлинные произведения графики, раскрывающих ключевые этапы творчества Великого Мастера. Среди них редчайшие графические работы из серий Xylographies, Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также красочные литографии разных периодов. Часть оригинальной графики, составившей творческое наследие Кандинского, была издана после смерти художника.

Выставка «АРТ-Пермь» будет работать с 6 по 15 марта на Пермской ярмарке.

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