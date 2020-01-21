Власти города возьмут под особую охрану четыре природные территории

Управление по экологии и природопользованию администрации Перми планирует создать особо охраняемые природные территории в долинах малых рек Егошиха, Большая и Малая Мотовилиха, кроме того появится ООПТ «Нижнекурьинские водно-болотные угодья».

В 2020 году продолжатся работы по очищению участков берегов рек Данилихи в Свердловском районе и Ивы в Мотовилихинском и Свердловском районах города. Всего запланировано очистить 13 км береговых полос.