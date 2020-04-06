Минстрой РФ опубликовал результаты расчета индекса качества городской среды по итогам 2019 года. Пермь значительно улучшила свою позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Город поднялся сразу на четыре позиции, заняв девятое место и показав значительную динамику по темпам прироста значения индекса городской среды (+15 баллов к показателю прошлого года – 153).
Пермь вошла в десятку городов-миллионников по качеству городской среды
Всего в рейтинге Минстроя РФ учитывается 36 индикаторов. Под комфортной городской средой понимается уровень благоустройства, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других критериев. Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми в 2019 году оценены озеленение территории, качество улично-дорожной сети и общегородское пространство.
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