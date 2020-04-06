Пермь вошла в десятку городов-миллионников по качеству городской среды

Минстрой РФ опубликовал результаты расчета индекса качества городской среды по итогам 2019 года. Пермь значительно улучшила свою позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Город поднялся сразу на четыре позиции, заняв девятое место и показав значительную динамику по темпам прироста значения индекса городской среды (+15 баллов к показателю прошлого года – 153).