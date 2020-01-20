На горнолыжном комплексе в Губахе установят новый подъемник

Как сообщает краевая администрация, в третьем квартале 2020 года на горнолыжном курорте в Губахе установят кресельный подъемник. Он будет расположен параллельно существующему спаренному. Ее пропускная способность – 1,8 тыс. человек в час. Работать она будет со скоростью до 2,5 метров в секунду, время в пути на вершину склона будет занимать до 10,5 минут.

Помимо установки подъемника, планируется перенос высоковольтной линии, которая проходит по территории склона, на другой берег реки Косьва. На эти цели из регионального бюджета выделено свыше 5 млн рублей.

Кроме того, до 2023 года на горнолыжной базе планируется строительство сноутюб-горки, трассы для тюбингов и веревочного парка, а также устройство лыже-роллерной трассы. В ближайшие несколько лет планируется и освоение восточного склона, что увеличит протяженность лыжных трасс с 18 км до 25 км.