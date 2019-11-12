14 ноября в Пермском театре оперы и балета пройдет концертное исполнение единственной комической оперы Пуччини «Джанни Скикки». Участие в нем примут солисты пермской оперной труппы и оркестр театра под руководством главного дирижера Артема Абашева. Заглавную партию исполнит баритон Фернандо Араужо (Италия/Бразилия).
В Пермском театре оперы и балета исполнят единственную комическую оперу Пуччини «Джанни Скикки»
«Джанни Скикки» — завершающая и самая успешная часть трилогии одноактных опер Джакомо Пуччини. Вместе с жизнеутверждающей историей о находчивом плуте в триптих входят драма об утраченной любви «Плащ» и трогательная «Сестра Анжелика». Премьера триптиха состоялась в Метрополитен-опера 14 декабря 1918 года, спустя всего месяц после окончания Первой мировой войны. С тех пор история Джанни не покидает мировую оперную сцену, а великолепная ария его дочери Лауретты «O mio babbino caro» украшает звездные гала-концерты.
Абашев Артем,
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета
Опера «Джанни Скикки» — всего час музыкального материала, в котором Пуччини в мельчайших подробностях демонстрирует свой композиторский стиль. Для оркестра эта работа интересна прежде всего тем, что нужно уметь быстро переключаться между эмоциями, зачастую контрастными. Ведь сюжет оперы — игровой, и это действие находит прямое отражение в музыке.
Концертное исполнение оперы не предполагает использование декораций, театральных костюмов и, как правило, специального грима. В мировой практике это распространенное явление, и для пермского театра оно не ново. Одними из последних в таком формате на его сцене звучали оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева и «Идоменей» Моцарта.
Медея Ясониди,
Руководитель оперной труппы Пермского театра оперы и балета
Хотя «Джанни Скикки» будет представлен Пермской оперой в формате концерта, мы постараемся рассказать зрителю эту историю ярко и образно. На репетициях с солистами мы детально разбираем комментарии Пуччини к партитуре и либретто, а он уделял большое внимание тому, как музыка соотносится с действием на сцене. И эти тонкости будут отражены в исполнении. В опере много ярких героев, что позволяет представить зрителю богатое разнообразие труппы нашего театра. На сцену выйдет Надежда Павлова, и мы услышим в ее исполнении знаменитую арию Лауретты, Борис Рудак исполнит партию Ринуччо, Гарри Агаджанян — Бетто ди Синьи, наша новая солистка Дарья Пичугина — Чески. Уверена, зритель получит большое удовольствие от этого вечера!
На заглавную партию «Джанни Скикки» в Пермской опере приглашен Фернандо Араужо (Италия/Бразилия), солист Концертного общества, филармонии и музыкального фестиваля «Опера на горе» в Зальцбурге.
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