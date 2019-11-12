Руководитель оперной труппы Пермского театра оперы и балета

Хотя «Джанни Скикки» будет представлен Пермской оперой в формате концерта, мы постараемся рассказать зрителю эту историю ярко и образно. На репетициях с солистами мы детально разбираем комментарии Пуччини к партитуре и либретто, а он уделял большое внимание тому, как музыка соотносится с действием на сцене. И эти тонкости будут отражены в исполнении. В опере много ярких героев, что позволяет представить зрителю богатое разнообразие труппы нашего театра. На сцену выйдет Надежда Павлова, и мы услышим в ее исполнении знаменитую арию Лауретты, Борис Рудак исполнит партию Ринуччо, Гарри Агаджанян — Бетто ди Синьи, наша новая солистка Дарья Пичугина — Чески. Уверена, зритель получит большое удовольствие от этого вечера!