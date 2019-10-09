В заключительный день первого Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ» – 8 октября – в необычном пространстве декорационного цеха Театра-Театра прошло подведение итогов пяти дней фестиваля и награждение спектаклей-победителей.
Названы имена победителей первого Всероссийского фестиваля-конкурса «POST ФАКТ»
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Фото: Лилия Бабурина
С 4 по 8 октября в Театре-Театре проходил Первый Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ». В пятидневную программу были включены и показы девяти спектаклей из лонг-листа «Золотой маски», и работа семи зрительских лабораторий «POST ЗРИТЕЛЬ», и четыре просветительские лекции о современном театре, организованных совместно с проектом «Полная ложа». Фестиваль посетило больше 4200 зрителей.
Лучшим из четырех спектаклей малой формы –«Старший сын» новокуйбышевского Театра-студии «Грань», «Пилорама плюс» Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова; «Хроники Макбета. Короли подъезда» театра «18+» из Ростова-на-Дону и «Черный монах» Молодёжного театра-студии «Доминанта» из Губахи – стал моноспектакль«Пилорама плюс», режиссер Елизавета Бондарь.
Лучшим спектаклем большой формы из пяти участников – это «Дон Жуан» театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина; «Зимняя сказка» Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева; «Вишневый сад» Новокузнецкого драматического театра; «Чичиков балаганъ» Глазовского театра «Парафраз»и «Пьяные» Пермского академического Театра-Театра – был назван спектакль «Пьяные», режиссер Марат Гацалов.
Марюс Ивашкявичюс, литовский драматург, прозаик, режиссер театра и кино, председатель жюри фестиваля-конкурса «POST ФАКТ», куратор фестивальной лаборатории «Драматургия в театре» прокомментировал решение жюри:
«Выбрать победителя в категории «большая форма» было непросто. Борьба шла до последнего. В финале сражались Пермь и Москва, Мольер и Вырыпаев. Но все-таки с небольшим отрывом победил спектакль «Пьяные».Судейство всегда субъективно. Это восприятие конкретных людей, которые входят в состав жюри. Когда два спектакля хороши одинаково, конечно, подключается, анализ, критерии, математика, но вообще ты всегда берешь целое – и оно либо попало в твой вкус, понимание театра, затронуло твои эмоции, либо нет».
Вручая приз актерам ТТ, Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра, арт-директор фестиваля-конкурса «POST ФАКТ», отметил:
«Я испытываю большую радость и одновременно неудобство. Хозяева, которые выигрывают – в этом есть как будто бы что-то неправильное.Я поздравляю Пермь и Ярославль, всех участников и всех зрителей фестиваля. Мы договорились с Олегом Семеновичем Лоевским, что, заканчивая этот «POST ФАКТ», мы сразу начинаем подготовку к следующему. Ждем, когда «Золотая маска» подведет итоги, и запускаем Второй Всероссийский фестиваль-конкурс «POST ФАКТ».
Олег Лоевский, деятель искусства, театральный критик, арт-директор фестиваля-конкурса «POST ФАКТ», не раз подчеркивал, что важность фестиваля в том, что, во-первых, он объединил на одной сцене совершенно разные спектакли из лонг-листа «Золотой маски» и дал им новый шанс, «прозвучав» для зрителей снова, получить какую-то маленькую победу в другом формате. Во-вторых, фестиваль стал масштабной коммуникативной площадкой, в центре которой оказался зритель.
«Для нас фестиваль стал также поводом собрать интересное жюри, которое работало со зрителями на авторских лабораториях, сыграв роль главных проводников между публикой и профессиональным сообществом. Зрители получили возможность изучить театральный мир изнутри, поработать с профессионалами, получить уникальный опыт, расширяющий знания о театре» – комментирует Олег Лоевский.
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