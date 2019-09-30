С 4 по 8 октября в Театре-Театре пройдет Первый Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ» (16+). На одной площадке – 9 театров из разных уголков страны, десятки ведущих экспертов театрального сообщества и тысячи гостей. Зрителей ждет невероятно насыщенная программа: показы спектаклей из лонг-листа «Золотой маски», зрительские лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ», а также лекторий о современном театре, который ТТ организует совместно с просветительским проектом «Полная ложа». Событие даст возможность популяризировать еще один яркий слой спектаклей, а главное – станет уникальным пространством, объединяющим мастеров театрального искусства и тех, кто обычно находится в зрительном зале.

Среди девяти спектаклей, попавших в лонг-лист премии «Золотая маска», но не прошедших дальше зрителям покажут спектакль «Дон Жуан» «Сатирикона», «Зимняя сказка» Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева, «Вишневый сад» Новокузнецкого драматического театра, «Чичиков балаганъ» Глазовского театра «Парафраз», «Пьяные» Пермского академического Театра-Театра, «Старший сын» Театра-студии «Грань», «Пилорама плюс» Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, «Хроники Макбета. Короли подъезда» театра «18+» Ростов-на-Дону, «Черный монах» Молодёжного театра-студии «Доминанта» из Губахи.

После просмотра спектаклей будут организованы зрительские обсуждения. Модерировать обсуждения будет Олег Лоевский, арт-директор фестиваля «POST ФАКТ», театральный критик, эксперт «Золотой Маски».

В рамках конкурсной программы будет работать экспертное жюри, которое выберет лучшую работу, и 8 октября на закрытии фестиваля будут объявлены два театра-победителя «POST ФАКТ».

До старта конкурсной программы и работы жюри в ТТ состоится два предфестивальных события: 2 октября – поэтический моноспектакль Народного артиста России Константина Райкина «Над балаганом небо…», 3 октября – показ спектакля «Дон Жуан» театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

Зрители также смогут стать участниками лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» и посетить бесплатные просветительские лекции о театре, кураторами которых станут члены жюри фестиваля и приглашенные профессионалы театральной индустрии. Чтобы стать участником лаборатории, зрителю достаточно приобрести билет на любое событие Первого Всероссийского фестиваля-конкурса «POST ФАКТ», выбрать одно направление, зарегистрироваться и пройти кастинг. Участие во всех направлениях лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» – бесплатное.

8 октября состоится показ работ участников-перформеров лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ». Итогами лабораторий станут открытая читка пьесы Мариуса Ивашкявичюса «Ад и мир» (8 октября, 15.00, «Сцена-Молот»), сценический перформанс по рассказу Юрия Мамлеева «Пальба» (8 октября, 18.00, большая сцена ТТ), пластический перформанс, фотовыставки и визуальная инсталляция в пространстве Театра-Театра.

Гости фестиваля-конкурса смогут посетить лекторий о современном театре, который ТТ организует совместно с просветительским проектом «Полная ложа». В программе лектория – 4 лекции о современном театре, три из которых пройдут в необычном пространстве – декорационном цехе ТТ. Вход на лекции свободный, по предварительной регистрации.