Пермский театр оперы и балета получит премию Casta Diva за спектакль «Жанна на костре»

В Москве 24 сентября состоится торжественная церемония вручения российской оперной премии Casta Diva за 2018 год. Жюри единодушно признало драматическую ораторию «Жанна на костре» событием года. «Спектакль Пермского театра привлек особым, пронзительным взглядом, новой оптикой деяний человека», — говорится в комментарии председателя жюри премии, президента фонда поддержки оперного искусства Casta Diva Михаила Мугинштейна.

«Жанна на костре» — копродукция Пермского театра оперы и балета, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). В Перми премьера оратории в постановке режиссера Ромео Кастеллуччи и дирижера Теодора Курентзиса состоялась в июне 2018 года.

«"Жанна на костре" — это спектакль, который подводит итог восьмилетнему художественному руководству Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета. Одновременно это этапная работа всего коллектива театра, которая продвигает всех нас на иную ступень творческой иерархической лестницы. Мы счастливы, что эпоха Теодора в театре была, и мы хотим, чтобы творческие связи с маэстро сохранялись. Впечатление от «Жанны на костре», кажется, до сих пор висит в воздухе. Поэтому Casta Diva фиксирует этот исторический момент наградой театра.» – комментирует Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета.

Церемония награждения пройдет на сцене театра «Новая Опера». В гала-концерте примут участие лауреаты премии разных лет и солисты ведущих российских театров. В их числе — артисты Пермской оперы. Константин Сучков исполнит арию Ирода Vision fugitive из оперы «Иродиада» Массне, Зарина Абаева — арию Луизы Depuis le jour из оперы «Луиза» Шарпантье. Кроме того, они споют дуэт Таис и Атанаэля C’est toi mon pere! из оперы «Таис» Массне.