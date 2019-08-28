Знаменитый болгарский режиссер Диана Добрева врервые поставит спектакль в России
18 сентября на большой сцене Театра Театра состоится премьера драмы «Дом Бернарды Альбы» по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки. Пермские зрители увидят постановку абсолютно европейского уровня. Над спектаклем работает Диана Добрева, главный режиссер Национального театра им. Ивана Вазова (София, Болгария). Это ее первая работа в России.
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Диана Добрева
Свою творческую карьеру Диана Добрева начала как актриса. За 10 лет она сыграла десятки ведущих ролей в театрах Болгарии и Франции и стала звездой болгарского кинематографа. С 2007 года Диана занимается режиссурой. Сегодня в ее портфолио – 25 спектаклей, с успехом сыгранных в разных уголках мира, от Парижа до Нью-Йорка. Диана Добрева – обладатель множества национальных и международных наград в сфере театра. В 2019 году ее спектакль «Дебелянов и ангелы» (Пловдивский Драматический театр) стал пятикратным победителем престижной болгарской премии «Askeer Award». За 30 лет существования премии такого признания не получала ни одна театральная постановка. Две награды «Askeer Award 2019» были присуждены также спектаклю «Отец» Национального театра им. Ивана Вазова: «Лучший режиссер» (Диана Добрева) и «Лучшая сценография» (Мира Каланова).
Первую постановку Дианы Добревой в России –мощный драматический спектакль «Дом Бернарды Альбы» по одноименной пьесе Ф.Г. Лорки – можно будет увидеть на большой сцене Пермского академического Театра-Театра с 18 по 22 сентября.
«Дом Бернарды Альбы» – история о любви, о борьбе за право любить. История о том, что происходит с женщинами, которым запрещены чувства, и на что они оказываются способны, чтобы отстоять свою свободу. Темы всех моих спектаклей вечные, они не имеют привязки к эпохе или стране. Это проблемы человеческого сердца. В пермской постановке будет также, поэтому и костюмы у нас будут не современными, не историческими – они будут вне времени. Мы найдем такие формы, такое визуальное воплощение, которое могло бы быть и сейчас, и тогда – всегда. Национальные испанские черты останутся только в музыке, звуках, поэтических образах. Текст пьесы будет дополнен стихами Гарсии Лорки, Мигеля Эрнандеса. Испанская поэзия очень важна для стиля спектакля, его духа» – рассказывает Диана Добрева.
В спектакле будут задействованы яркие актрисы ТТ и часть балетной труппы. Роль Бернарды исполнит заслуженная артистка России Елена Старостина. Ее дочери: Ангустиас – Дарья Егорова, Магдалена – Анна Огорельцева, Амелия – Ксения Елохова, Мартирио – Мария Коркодинова, Адела – Алиса Санарова.Экономку Понсию сыграет Мария Полыгалова. Кто выйдет на сцену в роли старухи Марии Хосефы, сумасшедшей матери Бернарды, пока держится в секрете.
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