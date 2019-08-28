Знаменитый болгарский режиссер Диана Добрева врервые поставит спектакль в России

18 сентября на большой сцене Театра Театра состоится премьера драмы «Дом Бернарды Альбы» по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки. Пермские зрители увидят постановку абсолютно европейского уровня. Над спектаклем работает Диана Добрева, главный режиссер Национального театра им. Ивана Вазова (София, Болгария). Это ее первая работа в России.

Свою творческую карьеру Диана Добрева начала как актриса. За 10 лет она сыграла десятки ведущих ролей в театрах Болгарии и Франции и стала звездой болгарского кинематографа. С 2007 года Диана занимается режиссурой. Сегодня в ее портфолио – 25 спектаклей, с успехом сыгранных в разных уголках мира, от Парижа до Нью-Йорка. Диана Добрева – обладатель множества национальных и международных наград в сфере театра. В 2019 году ее спектакль «Дебелянов и ангелы» (Пловдивский Драматический театр) стал пятикратным победителем престижной болгарской премии «Askeer Award». За 30 лет существования премии такого признания не получала ни одна театральная постановка. Две награды «Askeer Award 2019» были присуждены также спектаклю «Отец» Национального театра им. Ивана Вазова: «Лучший режиссер» (Диана Добрева) и «Лучшая сценография» (Мира Каланова).

Первую постановку Дианы Добревой в России –мощный драматический спектакль «Дом Бернарды Альбы» по одноименной пьесе Ф.Г. Лорки – можно будет увидеть на большой сцене Пермского академического Театра-Театра с 18 по 22 сентября.