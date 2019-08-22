Театр «У Моста» переезжает на завод им. Шпагина

На территории бывшего Завода Шпагина планируется разместить художественную галерею, Музей древностей, депо детской железной дороги, Музей современного искусства, а также театр «У моста» и музей ретро-автомобилей. Об этом власти заявили на заседании совета по культуре при губернаторе.

Кроме этого, один из корпусов бывшего завода планируется отдать под размещение ресторанов и кафе. В перспективе здесь может быть создан двухэтажный фуд-молл. Еще одно здание предусмотрено для негосударственных любительских театров. По замыслу властей края, Завод Шпагина должен стать одним из самых посещаемых мест города.