Не Париж: Курентзис не увезет Дягилевский фестиваль из Перми в столицу Франции

В рассылке подписчикам коллектив musicAeterna озвучил планы на ближайшие полгода, в том числе в сообщении речь шла о сотрудничестве оркестра и хора с парижским театром Шатле (Théâtre du Châtelet), с которым в начале года была достигнута договоренность о проведении фестиваля имени Сергея Дягилева. Но в ряде СМИ появилось некорректная информация: фестиваль, который будет проводиться с 2021 года в парижском театре Шатле, заменит фестиваль в Перми.

«Фестиваль, который будет проводиться с 2021 года в парижском театре Шатле – это самостоятельный проект, не являющийся альтернативой или заменой пермскому фестивалю. Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, в Париже, а именно в театре Шатле, начинались его знаменитые "Русские сезоны"», – рассказали в пресс-службе Теодора Курентзиса. – «Таким образом, бренд "Дягилевский фестиваль" не переносится в Париж. Фестиваль был и остается в Перми, более того, за счет появления сильного европейского партнера его позиции существенно укрепятся на международном музыкальном рынке».

Художественным руководителем обоих фестивалей будет Теодор Курентзис, проводиться они будут в разное время: в Перми летом, в Париже зимой.

В настоящее время musicAeterna завершает переговоры с Министерством культуры Пермского края, касающиеся организационных вопросов проведения Дягилевского фестиваля в Перми. В том числе, как и сообщалось ранее, речь идет о возможности организации штаба фестиваля в ДК им. Солдатова и выделении оргкомитета фестиваля в отдельную структуру, деятельность которой регулировалась бы непосредственно министерством. Также обсуждаются финансовые условия проведения фестиваля.

Следующий Дягилевский фестиваль в Перми планируется провести с 18 по 28 июня. Его программа практически сформирована и будет озвучена в ближайшее время. Первый фестиваль в Париже состоится в феврале 2021 года.