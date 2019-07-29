Пермский Театр оперы и балета стал лауреатом премии Правительства РФ Им.Федора Волкова

Театр удостоился премии за заслуги в развитии отечественной культуры и театрального искусства, плодотворную деятельность и высокие достижения за последние годы.

Премия Правительства РФ имени Федора Волкова, учрежденная 31 декабря 1999 года, присуждается театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам за заслуги в развитии профессионального театрального искусства. Ежегодно вручают не более трех таких наград.

Церемония вручения Премии состоится 23 сентября в Ярославле — в день торжественного открытия XX Международного Волковского фестиваля.

Андрей Борисов исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Премия Правительства РФ имени Федора Волкова — это не просто очередная премия, которую получил Пермский театр оперы и балета. Это правительственная награда, высоко оценивающая достижения театра за последние годы, все наши премьеры и проекты последних сезонов. И эта награда — безусловно, заслуга всего коллектива: Теодора Курентзиса, Алексея Мирошниченко, Медеи Ясониди, Виталия Полонского, всей труппы, творческих цехов и других, нетворческих, департаментов. Получить эту премию — большая честь для всех нас..

В 2014 году Премия Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова была присуждена Пермскому театру юного зрителя, в 2016 году — Валентине Мещангиной, артистке Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького. За последние три года российские театры оперы и балета премии не удостаивались.