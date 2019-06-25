Роман Абрамович примет участие в строительстве новой сцены для Пермского театра оперы и балета

Сегодня на пресс-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в этом году проект новой сцены театра оперы и балета им. Чайковского пройдет экспертизу, а в следующем году начнется ее строительство. По словам губернатора российский бизнесмен Роман Абрамович окажет поддержку проекту и поможет найти архитекторов для создания новой сцены.