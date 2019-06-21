Теодор Курентзис с нового сезона покидает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавлял с 2011 года. Об этом официально сообщила пресс-служба театра.

О причине ухода Курентзиса из театра неизвестно. Предположительно, пост художественного руководителя не позволяет ему заниматься творчеством. Несмотря на это, Теодор Курентзис останется художественным руководителем ежегодного Дягилевского фестиваля, для которого основными площадками станут ДК Солдатова и завод Шпагина.

Оркестр и хор Теодора Курентзиса musicAeterna продолжит свою концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки в новом формате. Коллектив планирует создать творческие резиденции в Петербурге и Москве и давать регулярные выступления в регионах России и за рубежом.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета, комментирует:

«Наступает время перемен. В конце августа Теодор Курентзис покидает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Мне очень жаль, что это произошло, но я уважаю позицию Теодора. Театр вступает в новую реальность, его ожидает переходный период. Мы будем сохранять и развивать традиции, заложенные Теодором, держаться курса, им намеченного. Вместе с тем, Теодор остается с нами и со своим зрителем, которого уважает и не в силах покинуть. Теодор с нового театрального сезона будет являться художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля, продолжит радовать жителей города Перми симфоническими программами и будет осуществлять постановки спектаклей в своем родном пермском театре. А мы будем поддерживать Теодора, он всегда может на нас опереться. Мы вместе!».

В Минкульте уточнили, что кандидатуры на должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета пока нет.