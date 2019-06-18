В Пермь с гастролями приезжает Тюменский Большой драматический театр

19-25 июня на сцене Театра-Театра Тюменский Большой драматический театр в рамках Всероссийской театральной программы «Большие гастроли» представит пять очень разных спектаклей: «Молодость», «Сказки 1001 ночи», «С любимыми не расставайтесь», «Ханума» и «Три товарища». Постановки имеют заслуженные награды, например, спектакль «Молодость» является номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2019» по пяти позициям.

«Молодость» (18+)

Комедия по мотивам пьесы «Месяц в деревне», в которой театр покажет свой, современный взгляд на классический текст Тургенева. Спектакль – номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2019» по пяти позициям: лучший спектакль большой формы; лучшая работа режиссера; лучшая мужская роль; лучшая женская роль; лучшая работа художника.

«Сказки 1001 ночи» (6+)

Мюзикл «Сказки 1001 ночи» – прекрасная постановка для всей семьи, в которой появится волшебный мир Востока благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, чудесам и превращениям!

«С любимыми не расставайтесь» (16+)

Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются. «С любимыми не расставайтесь» – лауреат XIII Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» им. А. Володина (Санкт-Петербург, 2017), спектакль-участник Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2017 г.

«Ханума» (12+)

«Ханума» – это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Одну из главных ролей играет заслуженная артистка России Татьяна Пестова.

«Три товарища» (16+)

Трогательная мелодрама для влюбленных всех поколений по одноименному роману Э. М. Ремарка. Лауреат III Театрального «Такого Фестиваля» (г. Санкт-Петербург).

Во время гастролей ТБДТ в Перми артисты Театра-театра в рамках Всероссийской театральной программы отправятся в Тюмень с постановками «Jesus Christ Superstar», «Монте-Кристо (Я-Эдмон Дантес)», «Карлик Нос», «Калигула», «Сказка о царе Салтане» и «Маленькие трагедии. Часть первая».