Посмотрите, как выглядит новое здание оперного театра на эскизах Владимира Кехмана

В интернете появились эскизы нового здания Пермского театра оперы и балета, которые презентовались на совещании с участием Владимира Кехмана. Ранее было заявлено, что строительство нового здания оперного театра в Перми взялось курировать Федеральное собрание РФ, после этого к проекту подключился бизнесмен, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета и Михайловского театра Санкт-Петербурга Владимир Кехман. По его задумке значительная часть нового здания театра на Разгуляе должна быть покрыта стеклом, а стены выполнены в леопардовой расцветке.

Судя по комментариям в соцсетях, эскиз лишь расстроил пермяков: ««Цирк, ты ли это?», «Напоминает бочку или консервную банку», «Какой-то гроб очередной. Хочется легкости, полета... хотя бы полета фантазии...», «Стиль торгового центра, не для театра».