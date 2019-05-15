Пермская опера готовит премьеру спектакля-променада

Создатели нового аудио спектакля-променада «Location / Вы находитесь здесь» (12+) вновь откажутся от актеров и привычных декораций: каждый спектакль будет уникальным в своем роде, потому что каждый раз определять его развитие будут не только зрители, но и сама изменяющаяся городская среда. Первый спектакль премьерной серии состоится 16 мая.

Путешествие по городу начнется от Пермского театра оперы и балета, где каждый участник спектакля получит специальное аудиооборудование. Обширная география прогулки включает пространство между станциями Пермь II и Пермь I, сквером 250-летия Перми (около деревянной буквы «П»), Театральным садом и Сквером Татищева, устьем реки Егошихи и набережной Камы, но в зависимости от выбора группы спектакль будет развиваться в трех различных маршрутах.

За создание спектакля взялась молодая творческая команда в лице Андрея Платонова (автор идеи, электронной и акустической партитуры), Дмитрий Мульков (соавтор концепции, конструктор ситуаций), Михаил Сабелев (драматург) и Марк Букин (режиссер). Акустическая партитура спектакля складывается из голоса ведущего, городских шумов с обрывками уличных разговоров и музыки, написанной специально для этого проекта. Получается многомерная звуковая среда, привычная настолько, чтобы участники не испытывали дискомфорта, и неожиданная, чтобы удерживать внимание от начала до конца.

В мае прогуляться по городу вместе с «Location / Вы находитесь здесь» можно будет 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая в 19:00, а также все лето, включая июль — традиционный отпускной театральный месяц. Каждый спектакль будет длиться около двух часов, одновременно в нем могут принять участие 50-60 человек.