Программу Дягилевского фестиваля представят на YouTube-канале

Международный Дягилевский фестиваль, который в этом году пройдет с 20 по 30 мая, объявит программу 26 февраля. Презентация пройдет в новом формате – это будет специальный эфир, на котором организаторы расскажут, что и на каких площадках будет происходить, дадут слово музыкантам и авторам проекта, а также покажут фрагменты выступлений.

Презентация будет доступна на YouTube-канале театра, на официальных страницах театра в Facebook и ВКонтакте, а также на канале Дом.ру Гид. Начало трансляции в 20:00.