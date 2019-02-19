Обладатель феноменального голоса, невероятного актерского дара и удивительной работоспособности — таким был Валерий Тюменцев, один из ведущих солистов Пермской оперы в 1990-е. Ему будет посвящен очередной концерт-воспоминание из цикла «Легенды Пермского театра», который состоится 24 февраля на сцене Частной филармонии «Триумф».

В Пермский театр оперы и балета Валерий Тюменцев пришел в 1990 году, имея в своем репертуаре все главные баритоновые партии: Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини, «Демона» в одноименной опере Рубинштейна, Роберта в «Иоланте» Чайковского, Скарпиа из «Тоски» Пуччини и многие другие. В Перми он дебютировал с партией Ренато в опере «Бал-маскарад» Верди и сразу запомнился зрителям. Потом было много ролей: Дон Жуан, Голландец, Иоканаан, Марк Антоний и, безусловно, Риголетто. Эта роль вообще долгие годы оставалась одной из ключевых в его репертуаре — Тюменцев пел Риголетто бесчисленное количество раз на многих сценах и фестивалях.

По традиции «легендарных» концертов, нынешние солисты Пермской оперы исполнят самые яркие и запоминающиеся арии и дуэты из репертуара артиста, а многие предстанут в необычном качестве. Поскольку первые годы своей творческой жизни Тюменцев работал в оперетте, начало первого отделения будет посвящено этому жанру. Ведущие солисты Борис Рудак, Константин Сучков, Айсулу Хасанова, Ольга Попова, хорошо известные зрителям по академическому репертуару, исполнят арии из популярных оперетт «Мистер Икс», «Летучая мышь» и «Страна улыбок». Следующая часть вечера будет посвящена ярким работам артиста в опере. Прозвучат фрагменты опер «Отелло», «Фауст», «Алеко», «Пиковая дама» и, конечно, «Риголетто». Кроме того, зрители услышат воспоминания музыкальных критиков, композиторов, артистов, работавших с Тюменцевым, байки и курьезные случаи.

Концерт-воспоминание о Валерии Тюменцеве состоится в воскресенье, 24 февраля, в Частной филармонии «Триумф» (Ленина, 44) в 16:00.