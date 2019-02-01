Оркестр musicAeterna номинирован на оперного аналога «Оскара»

Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета вошел в число номинантов престижной международной премии Opera Awards – оперного аналога «Оскара». Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 29 апреля.

Оркестр musicAeterna номинирован на премию во второй раз. Конкуренцию ему в номинации «Оперный оркестр» в этом году составляют оркестры Оперы Лос-Анджелеса, Московского театра «Новая Опера», Королевского театра Дании, Королевского театра в Ковент-Гарден и Берлинской государственной оперы.

Кроме того, в номинации «Дебютант» на премию выдвинут дирижер и музыкант Максим Емельянычев, ранее выступавший в составе оркестра musicAeterna и продолживший сотрудничество с театром в качестве дирижера.

В прошлом году лауреатом премии Opera Awards стал хор musicAeterna.