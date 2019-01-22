Теодор Курентзис и musicAeterna представят в Перми две новые программы

Теодор Курентзис и оркестр Пермского театра оперы и балета musicAeterna в январе исполнят произведения Петра Чайковского, в том числе Шестую симфонию, студийная запись которой стала одним из самых обсуждаемых событий в мире академической музыки прошлого года. Первые концерты пройдут в Перми 30 и 31 января. В феврале эти же программы оркестр сыграет в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Завершится тур четырьмя концертами в Японии — первом выступлении оркестра за пределами Европы и России.

30 января оркестр исполнит Сюиту №3, изначально задуманную как симфония, но позже трансформировавшуюся в соответствии с замыслом автора в более эмоциональное и контрастное по форме сочинение — довольно сложное, и потому нечасто исполняемое. Другие произведения, вошедшие в программу, наоборот, весьма популярны и знакомы слушателю. Это увертюра-фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира — сочинение, которое сам композитор называл одной из самых любимых своих работ, и симфоническая фантазия «Франческа да Римини», основанная на трагической истории двух влюбленных, одном из сюжетов «Божественной комедии» Данте. 31 января прозвучит еще одно известное сочинение композитора — Концерт для скрипки с оркестром, сольную партию в котором исполнит Айлен Притчин.

Кульминацией программы станет исполнение Шестой симфонии Чайковского — одного из самых известных произведений русского симфонического репертуара, как всегда кардинально по-новому прочитанного Теодором Курентзисом. В конце 2017 года он записал ее с оркестром musicAeterna на лейбле Sony Classical и к настоящему моменту собрал внушительный пул крупных мировых наград. Так, в конце 2017 года запись получила Гран-при престижной музыкальной премии Японии Record Academy Award, а через год стала еще и лауреатом одной из старейших премий за достижения в сфере музыкальной индустрии Edison Klassiek.