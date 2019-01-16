В филармонии Triumph покажут "Кровавую свадьбу" по Лорке
Темой для самого знаменитого произведения Федерико Гарсии Лорки «Кровавая свадьба» послужила реальная история, о которой Лорка узнал из газет в 1928 году. Андалузская «кровавая свадьба» произошла в провинции Альмерия, вблизи Нихара.
История о сбежавшей невесте, пронизана и облагорожена поэзией Лорки, музыкой и общей атмосферой мифа. Главная тема этой трагедии - страсти человека. «Кровавая свадьба» — это всепоглощающая страсть, поиск, жажда и тоска по любви, в мире где любовь невозможна.
В спектакле принимают участие солисты и музыканты хора Musicaeterna (победитель международной премии Opera Awards, ставший лучшим хором мира 2018 года), школа фламенко «Adelante», школа Аргентинского танго «TangoLife», экс-артист театра «Балет Евгения Панфилова» и создатель проекта "Лаборатория исследования движения" Владимир Кирьянов. Все вокальные партии в спектакле исполняет Альфия Хамидуллина, солистка хора Musicaeterna (Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского).
Хореограф-постановщик спектакля
Хореографический спектакль «Кровавая свадьба» — это экспериментальное смешение фламенко, танго и современной хореографии. Я как человек, который танцует только фламенко, была поражена, насколько хорошо на эти ритмы ложатся и другие стили. Мы решили полностью отказаться от текста и использовали только танец, живую музыку и вокал.
Продюсер спектакля Сергей Аристов рассказал "Собака.ru", что планирует дать спектаклю долгую жизнь: организовать гастроли, включить в репертуар филармонии Triumph и заявиться на участие в Дягилевском фестивале. Посмотреть "Кровавую свадьбу" можно 27 января в рамках фестиваля Flamenco Weekend, который пройдет в частной филармонии Triumph.
Возрастное ограничение 12+
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