Жюри «Золотой маски» приедет в Пермь
С 11 по 13 января в Пермском театре оперы и балета и Театре-Театре пройдут конкурсные показы прошедшего сезона, номинированных на национальную театральную премию «Золотая маска».
Театр-Театр покажет главную и самую яркую премьеру 91-го сезона – мюзикл «Карлик Нос». Спекакль Бориса Мильграма, созданный вместе с композитором Лорой Квинт и поэтом Николаем Денисовым, претендует на семь номинаций. Среди них: «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника по костюмам».
Увидеть волшебный мюзикл для всей семьи «Карлик Нос» можно 12 и 13 января.
Пермский театр оперы и балета покажет главную премьеру прошлого сезона — драматическую ораторию «Жанна на костре», претендующую на «Золотую Маску» в восьми номинациях.
Пермский театр оперы и балета получил по итогам прошедшего сезона рекордное количество номинаций на «Золотую Маску» — 28. Из них восемь принадлежит главной премьере сезона, драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре», в их числе номинации – «Лучшая опера», «Лучшая работа режиссера в опере» и «Лучшая работа дирижера в опере».
11, 12 и 13 января состоится серия «масочных» показов «Жанны на костре». За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис (11 и 13 января) и Петр Белякин (12 января).
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