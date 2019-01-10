Жюри «Золотой маски» приедет в Пермь

С 11 по 13 января в Пермском театре оперы и балета и Театре-Театре пройдут конкурсные показы прошедшего сезона, номинированных на национальную театральную премию «Золотая маска».

Театр-Театр покажет главную и самую яркую премьеру 91-го сезона – мюзикл «Карлик Нос». Спекакль Бориса Мильграма, созданный вместе с композитором Лорой Квинт и поэтом Николаем Денисовым, претендует на семь номинаций. Среди них: «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника по костюмам».

Увидеть волшебный мюзикл для всей семьи «Карлик Нос» можно 12 и 13 января.