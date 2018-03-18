В Пермской опере наступила весна Стравинского

Валерий Платонов, дирижер



"Стравинский в широком зрительском сознании воспринимается как автора "Весны священной" или "Жар-птицы". Но это только первый период его творчества, ранний, а Стравинский тем и интересен, что в течение всей жизни он примерял разные маски, пробовал новые стили. И Стравинский неоклассического периода не менее интересен, чем Стравинский русского периода".