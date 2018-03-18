В Пермской опере наступила весна Стравинского
Ранний Бетховен, неожиданный Стравинский, изысканный Моцарт- симфонический концерт Пермской оперы в марте станет наслаждением для меломанов и уникальным опытом для любопытствующих неофитов.
Сочинения Стравинского прозвучат 25 марта в исполнении Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета. Валерий Платонов объединил в одной программе "Симфонию псалмов" для хора и оркестра и оперу-ораторию "Царь Эдип" в концертном исполнении- два произведения 1927 и 1930 годов, которые относятся к неоклассическому периоду в творчестве композитора.
Валерий Платонов, дирижер
"Стравинский в широком зрительском сознании воспринимается как автора "Весны священной" или "Жар-птицы". Но это только первый период его творчества, ранний, а Стравинский тем и интересен, что в течение всей жизни он примерял разные маски, пробовал новые стили. И Стравинский неоклассического периода не менее интересен, чем Стравинский русского периода".
В концерте примут участие Большой симфонический оркестр и Сводный хор театра. Партию Эдипа исполнит артист хора musicAeterna Александр Гайнутдинов, Иокасты- солистка Пермской оперы Надежда Бабинцева.
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