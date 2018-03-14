"Фаэтон" в эмодзи. Театр оперы и балеты выпустил игру

Сегодня на сцене Пермского театра оперы и балета состоялась премьера барочной оперы Жан-Батиста Люлли "Фаэтон". Музыкальную трагедию постановки режиссера Бенджамина Лазара и художественного руководителя и дирижера ансамбля Le Poème Harmonique Венсана Дюместра будут давать 15, 17 и 18 марта. 

Режиссер оперы "Фаэтон" Бенджамин Лазар

Либретто "Фаэтона"- лирической трагедии Жан-Батиста Люлли и Филиппа Кино- основано на одном из сюжетов "Метаморфоз" Овидия: за свою гордыню и честолюбие Фаэтон, сын Гелиоса и океаниды Климены, был сурово наказан богами. Музыкальная трагедия в 5 действиях с прологом исполняется на старофранцузском языке с русскими титрами. 

Дюместр, Абади и Шаповалов о "Фаэтоне" Люлли и французском барокко

Разобраться в хитросплетениях "Фаэтона", а так же понять, кто кому и кем приходится, обещает помочь игра "О Боги!", разработанная специально к премьере трагедии Люлли. Прочитав историю в 5 актах, вам необходимо за 45 секунд определить как можно больше связей между героями. 

Опера "Фаэтон"- совместный проект Пермской оперы и театрального департамента Версальского дворца.  В постановке участвуют 35 музыкантов: 21 участник оркестра musicAeterna, 14- ансамбля Le Poème Harmonique. Партию Фаэтона исполняет французский тенор Матиас Видаль, Либии- Ева Зайчик, Астереи и Климены- Леа Троменшлагер. 

Билеты можно приобрести вот здесь

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Автор: Полина Катаева
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