"Фаэтон" в эмодзи. Театр оперы и балеты выпустил игру

Разобраться в хитросплетениях "Фаэтона", а так же понять, кто кому и кем приходится, обещает помочь игра "О Боги!", разработанная специально к премьере трагедии Люлли. Прочитав историю в 5 актах, вам необходимо за 45 секунд определить как можно больше связей между героями.