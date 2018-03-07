Пермский театр "У Моста" вернулся после ирландских гастролей.

Дав два спектакля, "Калеку с Инишмана" Мартина МакДонаха и "Женитьбу" Николая Гоголя, на сцене Дублина и Голуэя, пермяки не только получили восторженные отзывы местных жителей, но и приглашение принять участие сразу в двух фестивалях. Кроме того, дублинский режиссер Рей Йетц так высоко оценил постановки театра, что изъявил желание поставить спектакль в Перми.

" Во время гастролей побывали в местах, где происходит действие пьес МакДонаха, на острове Инишман и в поселке Линэн. Успели порепетировать прямо в тех местах, о которых писал МакДонах. Очень атмосферной была репетиция на кладбище Линэна, которая привела в ужас редких ирландских прохожих. Словом, мы повсеместно впитывали энергию Ирландии, чтобы затем выплеснуть это в спектаклях",- делятся впечатлениями в театре.

Всю информацию о постановках и жизни театра можно найти на официальном сайте.

Фото: Vadim Balakin