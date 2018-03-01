Пермский театр оперы и балета и Пермское хореографическое училище подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения не только формализует многолетние отношения между театром и училищем, но и предусматривает реализацию совместных творческих проектов и образовательных мероприятий.

Одним их главных совместных проектов этого года станет постановка Кирилла Шморгонера "Тщетная предосторожность" на музыку Петера Гертеля, все партии в которой будут исполнять учащиеся хореографического училища.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Театр готов к тому, чтобы инвестировать в образовательную среду своего региона и своей страны. Соглашение с Пермским хореографическим училищем- это знаковое событие. Это миссия- это ответственность"

Людмила Шевченко, директор Пермского хореографического училища: "Школа дает театру кадры, в свою очередь, театр служит местом прохождения сценической практики для наших ребят. Практически каждый, кто работает в театре, когда-то учился в этой школе. В свою очередь, артисты балета, завершив карьеру в театре, возвращаются в училище уже в качестве педагогов. Таким образом, нам удается сохранить уникальный и узнаваемый стиль пермской балетной школы"

Соглашение между театром и хореографическим училищем - первый шаг к созданию образовательного кластера в сфере культуры. Подобные соглашения в дальнейшем будут подписаны и с другими образовательными институциями региона.

Фото: пресс-служба театра