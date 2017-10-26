Новая сцена Пермского театра оперы и балета имеет два варианта размещения на берегу Камы

В фойе Пермского театра оперы и балета появились эскизы новой сцены. Проект предполагает два варианта размещения сцены, оба на берегу Камы. Участок в пятом квартале, ограниченный улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской – вариант первый, второй — на месте заводе «Ремпутьмаш», в районе речного вокзала.

За основу проекта взяты эскизы Архитектурного бюро Дэвида Чипперфилда. На стенде указаны сроки разработки концепции новой сцены — до 1 января 2018 года, разработки проектной документации по строительству — до 31 декабря 2018 года. Строительно-монтажные работы планируются на 2019-2022 годы.