Дмитрий Губерниев в третий раз проведет Пермский международный марафон

Комментаторами Пермского международного марафона, как и предыдущие годы, будут российский телеведущий Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Вадим Злобин. Вести фестиваль боевых искусств и главные бои вечера будет известный ринг-анонсер Александр Загорский.

Грандиозное спортивное событие этой осени – Пермский международный марафон – состоится 7 и 8 сентября. На текущий момент регистрацию прошли 7,6 тысяч человек.