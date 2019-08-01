Пермяки смогут посмотреть международные соревнования по аквабайку Baikal Jet Fest в прямом эфире

2 и 3 августа жители 56 городов, включая Пермь, смогут посмотреть международный фестиваль по аквабайку Baikal Jet Fest, проходящий в Иркутске, в прямом эфире. Трансляцию организует телеком-оператор «Дом.ru» на информационном канале «Дом.ru Гид».

Фестиваль Baikal Jet Fest проходит второй год подряд. Любители, спортсмены и действующие чемпионы из 15 стран мира покажут свое мастерство и трюки на гидроциклах и флайбордах в акватории Байкала. Возможность увидеть самые зрелищные моменты соревнований и показательных выступлений в компании друзей у себя дома теперь есть и у абонентов «Дом.ru».

Михаил Ляховчук Организатор мероприятия, президент областной федерации водных видов спорта Лучшие райдеры мира со всех континентов продемонстрируют самые сложные трюки на аквабайке. В нашей стране в данном виде спорта такое событие впервые. Подобный уровень участников можно было наблюдать только в США.

2 августа телезрители увидят кольцевые гонки и параллельный слалом, начало прямого эфира в 08:00 по московскому времени. 3 августа пройдет трансляция финала по фристайлу на аквабайках в категории pro и флайборд шоу. Начало трансляции в 09:00 по московскому времени.

Канал «Дом.ru Гид» доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно). Также следить за событием можно будет на сайте оператора, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или приложении Movix для Smart TV.