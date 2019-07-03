5 тысяч человек из 148 городов мира зарегистрировались на участие в Пермском марафоне

По данным организаторов, на Пермский международный марафон, который пройдет 7 и 8 сентября, зарегистрировалось уже порядка 5 тыс. человек из 148 городов мира – России, Франции, Украины, Польши и Швеции. Регистрация продолжается на сайте Пермского международного марафона.

В этом году участников марафона ждут новые дистанции и новые трассы. К привычным дистанциям – 3; 10,5; 21,1 и 42,195 км – добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 м.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть медаль III Пермского международного марафона.