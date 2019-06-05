На стадионе «Гайва» начался капитальный ремонт

О начале капитального ремонта стадиона «Гайва» сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в своем инстаграме. Планируется, что после ремонта объект станет не только точкой притяжения для жителей Орджоникидзевского района, но и местом для соревнований российского уровня.

До конца года на стадионе будут заменены трибуны и покрытие беговых дорожек, капитально отремонтированы подтрибунные помещения, обустроено футбольное поле с искусственным газоном, установлено современное наружное освещение, проведено благоустройство и озеленение территории.

В прошлом году на стадионе было оборудовано освещение хоккейной коробки, установлено ограждение территории стадиона, система видеонаблюдения, оборудована площадка для маломобильных групп населения.