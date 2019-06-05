Посмотрите, как выглядит новая медаль для участников третьего Пермского международного марафона

Главным «героем» медали третьего международного марафона, который состоится 7 и 8 сентября, стал северный олень. Ранее в копилку участников марафона попали медали в виде древнекоми промыслового календаря, а также с изображением медведя.

Образ животного был взят с настоящего оленя, рога же – фантазийный элемент. На дистанции 3 км и 10 км диаметр медали составит 70 мм, толщина – 3 мм, на полумарафон и марафон диаметр медали будет 90 мм, толщина – 4 мм. Выполнена она из латуни. Также автор эскиза отметил, что следующим центральным животным медали станет горностай. Именно это животное следующее после оленя в древнекоми промысловом календаре.

В этом году изменили трассы марафона на длинные дистанции. Она пройдет по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Сибирской, далее вверх по улице Сибирской с разворотом у Дворца спорта «Орленок» (не добегая до улицы Революции), далее вниз по улице Сибирской до улицы Ленина и направо, разворот, не добегая до улицы Клименко, затем по улице Ленина до улицы Сибирской и вниз до улицы Монастырской, потом предстоит преодолеть кольцо вокруг Соборной площади с возвратом по улице Монастырской до улицы Сибирской, затем по улице Ленина до финиша. Один круг трассы составит 10,5 км.

Забег на 5 км пройдет в рамках этой же трассы – по улице Ленина до улицы Сибирской (с разворотом на улице Пушкина). Забег на 3 км пройдет по улице Ленина с разворотом до улицы Газеты «Звезда».